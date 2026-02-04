Бастрыкину доложат о причинах отказа в помощи пациенту с приступом из Пятигорска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи жителю Пятигорска, которого с острым приступом из больницы вернули домой. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной для проверки стали сообщения в соцсетях о том, что у пациента случился приступ, после чего ему вызвали скорую медицинскую помощь, но уже этой же ночью его привезли обратно, не сопроводив в жилую комнату и оставив в опасном для жизни состоянии.

СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту проводится проверка по ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» и ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Наталья Белоштейн