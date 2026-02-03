Главные новости за 3 февраля. Новороссийск

4 февраля в порту Новороссийска состоятся учения военно-морской базы с применением стрельб из артиллерийской установки. По данным администрации города, тренировочные мероприятия будут проходить в дневное время.

В сентябре текущего года завершится проектирование по реконструкции одной из веток Троицкого группового водопровода.

По итогам 2025 года из бюджета Новороссийска на непредвиденные расходы было потрачено 537 млн руб., а экономия в рамках оптимизации составила более 2,2 млрд руб.

В 2025 году вооруженные формирования Украины совершили шесть ударов по Новороссийску с применением 56 безэкипажных катеров и 403 беспилотников.

Образовательной отрасли Новороссийска требуются более 300 специалистов.

Заместитель главы Новороссийска по вопросам ЖКХ теперь курирует и дорожное направление в городской администрации.

Власти Новороссийска внесли корректировки в программу мероприятий, приуроченных к патриотической акции «Бескозырка».

В Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта с 6 на 7 февраля в связи с проведением спортивного ночного полумарафона «Малая Земля».