В КБР похитили более 60 млн рублей при строительстве туристических модулей

В Кабардино-Балкарии более 60 млн руб., выделенных из бюджета на создание модулей для размещения туристов в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», были похищены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника ГУЭБиПК МВД России Андрея Курносенко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В интервью Курносенко отметил, что хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию социально-экономических инициатив, наносят не только финансовый ущерб, но и порождают цепочку негативных последствий, в том числе замедляют темпы развития регионов. Кроме того, правоохранитель отметил, что существует «много» подобных примеров подобных коррупционных преступлений.

Константин Соловьев