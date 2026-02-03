Главные новости за 3 февраля. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил в соцсетях жителей о сильном снегопаде, который накроет регион ночью на 4 февраля 2026 года. Он дал поручения министерствам ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства, главам округов, а также Минобразования — проверить готовность служб и скорректировать график работы школ и детсадов.

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии полностью прекратил работу с 3 февраля 2026 года. Гости не могут посещать склоны, все канатные дороги остановились, горнолыжные трассы закрыты для катания.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Константин Ишков доложил губернатору Владимиру Владимирову, что 98% посевов озимых культур пребывают в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аграрии провели еженедельную планерку в правительстве края, где отметили стабильную ситуацию в агропромышленном комплексе.

Утром 3 февраля 2026 года в Дагестане сошли снежные лавины, которые перекрыли движение на пяти ключевых горных участках дорог. Сотрудники ГКУ «Дагестанавтодор» зафиксировали сходы в 6–7 часов утра на 107-м километре трассы Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал, на 50-м, 51-м и 67-м километрах дороги Агвали — Шаури — Кидеро в Цунтинском районе, на 4-м километре участка Цебари — Шапих — Междуречье, а также на отрезках с 15-го по 45-й километр трассы Тлярата — Камилух в Тляратинском районе.

СК возбудил дело о халатности чиновников Махачкалы из-за опасного канала. Правоохранители считают, должностные лица администрации города и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы» не установили барьерные ограждения вдоль водоканала имени Октябрьской Революции.

Власти КЧР в 2026 году выделили 308 млн рублей на жилье для сирот. С 2021 по 2026 год объем средств из бюджета республики на покупку жилья для сирот увеличился в пять раз.