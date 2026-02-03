Главные новости за 3 февраля. Сочи

В Адлерском районе Сочи завершены строительные работы на объекте дошкольного образования, расположенном на улице Ленина. Новый детский сад полностью готов к эксплуатации, в настоящее время ожидается завершение инвестором процедур, необходимых для официального ввода здания в эксплуатацию.

В Сочи 3 февраля синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. Причиной станет облачная гряда арктического фронта, которая в течение дня приблизится к побережью Черного моря и принесет интенсивные осадки на территорию Краснодарского края.

Краснодар и Сочи упоминаются в массиве документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Материалы были опубликованы Министерством юстиции США 30 января и включают около 3 млн страниц архивных файлов, в которых фигурируют десятки городов по всему миру, в том числе российские.

В Адлерском районе Сочи из-за проливных дождей произошел сход селевых масс на участке дороги от курорта «Альпика-Сервис» до Сулимовского ручья и далее к станции канатной дороги 3S протяженностью около 1,3 км. Временно перекрыто движение автотранспорта.

Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры по делу бывшего директора Дагомысского дорожно-ремонтного строительного управления Сафарбия Напсо, осужденного за мошенничество, присвоение или растрату, а также превышение должностных полномочий. В результате вынесенное ранее наказание было смягчено, а приговор вступил в законную силу.