В Ярославской области грузовой поезд сбил легковой автомобиль

На регулируемом ж/д переезде на непассажирской станции Ярославль – Пристань (Дядьково) грузовой поезд сбил легковой автомобиль, выехавший на пути. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Авария произошла 3 февраля в 17:37. По информации СЖД, автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным для остановки, поэтому произошло столкновение.

«По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов произошедшее не повлияло»,— уточнили в СЖД.