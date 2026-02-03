В Дагестане в 2026 году планируют реализовать около 100 проектов по мелиорации

В Дагестане в 2026 году планируется реализация около 100 проектов по мелиорации, в прошлом году их было около 84 проектов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным властей, господдержка охватит строительство и реконструкцию оросительных сетей, внедрение капельного орошения, вовлечение пашни в оборот и защитные фитомелиоративные мероприятия. Так, до 2030 года в регионе запланировали ежегодно вовлекать в оборот не менее 4–4,5 тыс. га неиспользуемой пашни.

Константин Соловьев