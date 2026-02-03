В КЧР директора компании признали виновным в сокрытии 570 млн рублей

В Карачаево-Черкесии бывшего исполняющего обязанности генерального директора акционерного общества признали виновным в сокрытии более 570 млн руб. организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере). Следователи установили, что с 2017 по 2019 годы у коммерческой организации образовалась недоимка по налогам и страховым взносам. ФНС России в июле и сентябре 2022 года направили юридическому лицу направили требования об их взыскании свыше 283 млн руб.

При этом осужденный, имея финансовую возможность исполнить налоговые обязательства, сокрыл более 571 млн руб. Во время следствия задолженность частично погасили, на имущество фигуранта наложили арест, недоимку по налогам погасили полностью в рамках судебного разбирательства.

«Причастность фигуранта к инкриминированному деянию подтверждена совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, иными материалами дела», — говорится в сообщении СК.

Приговором суда бывший и. о. гендиректора осужден к 1,5 годам заключения условно с испытательным сроком на 1 год, с лишением права заниматься управленческой деятельностью на срок 1,5 года.

Константин Соловьев