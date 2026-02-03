Сочинский суд не стал привлекать экс-бизнес-омбудсмена к делу Вороновского

Центральный районный суд Сочи 3 февраля приступил к предварительному рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Государственной думы Анатолия Вороновского. В ходе заседания суд отклонил ходатайство депутата Законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко о привлечении к процессу бывшего уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Сочи», присутствовавший в зале суда.

Как пояснил представитель Александра Карпенко, Бориса Титова предлагалось привлечь к участию в деле в качестве представителя органа государственной власти. Суд, рассмотрев доводы стороны, не нашел оснований для удовлетворения ходатайства и отказал в его принятии. Иных процессуальных решений в рамках данного вопроса судом принято не было.

Иск Генеральной прокуратуры связан с деятельностью Анатолия Вороновского в период с 2015 по 2017 годы, когда он занимал посты руководителя департамента транспорта Краснодарского края и министра транспорта региона. По версии надзорного ведомства, в этот период Вороновский совместно с рядом лиц получил незаконный доход в размере 2,8 млрд руб. Прокуратура утверждает, что был выстроен механизм распределения государственных и муниципальных контрактов вне конкурсных процедур, при котором доступ к заказам предоставлялся за вознаграждение, а стоимость выполняемых работ искусственно завышалась.

Ответчиками по делу, помимо Анатолия Вороновского, проходят действующий депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта региона Алексей Переверзев, а также ряд других лиц. По мнению Генпрокуратуры, они либо принимали участие в получении незаконного дохода, либо оформляли на себя имущество, приобретенное в результате предполагаемых коррупционных схем.

В материалах иска указывается, что Андрей Дорошенко и Александр Карпенко под покровительством Вороновского возглавляли краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани». По версии надзорного органа, членство в этой структуре являлось фактически обязательным условием для участия в закупках в сфере дорожного строительства на территории региона.

Анатолий Вороновский ранее входил в состав Государственной думы VIII созыва, представляя Краснодарский край по списку партии «Единая Россия». В ноябре 2025 года он досрочно сложил депутатские полномочия.

Ранее в рамках иска об обращении имущества в доход государства судебные приставы арестовали три компании, принадлежащие детям Андрея Дорошенко — Милане и Эльдару. 28 января в Сочи Милана и Эльдар Дорошенко были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Мария Удовик, Андрей Куценко