Маршрут Туапсе—Имеретинский Курорт вошел в топ-3 по пассажиропотоку

Маршрут пригородного сообщения Туапсе—Имеретинский Курорт вошел в тройку самых популярных направлений на юге России по итогам 2025 года. Как сообщили 3 февраля в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, за отчетный период электропоезда «Ласточка» на этом направлении перевезли 5,5 млн пассажиров, что обеспечило маршруту второе место в региональном рейтинге.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на линии Минеральные Воды—Кисловодск, которая стала лидером по количеству перевезенных пассажиров. В течение 2025 года этим маршрутом воспользовались около 6 млн человек. Третье место заняло направление Ростов—Таганрог, где объем перевозок превысил 4,4 млн пассажиров.

Кроме того, в пятерку наиболее востребованных пригородных маршрутов юга России вошли линии Аэропорт Сочи—Туапсе и Махачкала—Дербент. По данным перевозчика, на первом из этих направлений в 2025 году было обслужено порядка 2,2 млн пассажиров, на втором — около 1,4 млн человек.

В целом за январь—декабрь 2025 года на пригородных маршрутах Северо-Кавказской железной дороги было перевезено порядка 41 млн пассажиров. Более половины этого объема пришлось на перевозки в границах Краснодарского края. Таким образом, регион продолжает оставаться ключевым центром пригородного железнодорожного сообщения на юге страны.

Ранее сообщалось, что в период праздничных выходных в феврале и марте РЖД запланировало курсирование свыше 4,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов дальнего следования. В частности, более 2,2 тыс. составов было назначено на период с 20 по 23 февраля, еще около 2,1 тыс. поездов — с 6 по 9 марта. Часть этих маршрутов предусматривает сообщение с черноморским побережьем Краснодарского края, что традиционно сопровождается ростом пассажиропотока.

Мария Удовик