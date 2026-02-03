ХК «Ростов» уступил «Звезде» в серии послематчевых буллитов

Хоккейный клуб «Ростов» проиграл подмосковной «Звезде» в серии штрафных бросков после ничьей 2:2 в основное время и овертайм. Матч прошел во Дворце спорта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «Ростов» Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

По информации клуба, исход встречи решился в серии буллитов, где сильнее оказались гости. Несмотря на поражение, ХК «Ростов» набрал 35 очков и поднялся с последней позиции турнирной таблицы.

«После небольшой паузы команда отправится на выезд в Омск, Курган, Тюмень и Ханты-Мансийск 8–14 февраля. 19 февраля состоится матч с "Бураном"»,— говорится в сообщении пресс-службы ХК «Ростов».

Валентина Любашенко