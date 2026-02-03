В Азовском море могут возобновить осетровый промысел

Ученые Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии изучают возможности возобновления промысла русского осетра в Азовском море после 25-летнего моратория. Об этом сообщает пресс-служба института.

По данным исследователей, популяция осетровых демонстрирует устойчивое восстановление. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце 2025 года правительство утвердило Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года с акцентом на рыбохозяйственный потенциал региона. Ученые подготовили ключевые разделы документа, включая прогнозы биологической продуктивности и перспективы аквакультуры с учетом климатических изменений.

По данным специалистов, до 1991 года Азовский бассейн обеспечивал свыше 5% мирового вылова осетровых. После распада СССР система охраны и воспроизводства была разрушена, браконьерство усилилось. В 2000 году ввели полный запрет на добычу для предотвращения исчезновения видов.

Изменение правового статуса моря и усиление контроля российских рыбоохранных служб позволили резко сократить незаконный вылов. В 2021-2025 годах ежегодный выпуск молоди проходных осетровых составил 7,2-7,8 млн экземпляров. В 2024 году в море выпустили 6,8 млн особей русского осетра — максимальный показатель за десятилетие.

Траловые съемки подтверждают восстановление запасов. В популяции русского осетра сформировалась многовозрастная структура с особями длиной свыше 105 см, массой 15-25 кг и возрастом 14-16 лет.

«Выполненные учеными оценки дают основания для начала обсуждения вопроса о возобновлении в перспективе ближайших лет промысловой эксплуатации пока только в отношении русского осетра», — отмечают исследователи.

Восстановление популяций может создать мировой прецедент преодоления глобальной деградации диких осетровых и обеспечить экономический подъем рыбной отрасли Приазовья.

Константин Соловьев