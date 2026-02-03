На Дону специалисты минприроды задержали с поличным нарушителя экологии

Минприроды Ростовской области подтвердило факт незаконного сброса строительного мусора на берег котлована №15 в Волгодонске после плановой выездной проверки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Специалисты регионального ведомства обратили внимание на ситуацию благодаря информации в интернете о нарушении экологического законодательства. Совместная проверка с сотрудниками МУ МВД России «Волгодонское» подтвердила факт выброса строительных материалов»,— говорится в сообщении.

Полицейские составили протокол в отношении нарушителя за сброс мусора с грузового транспорта. Документ передан в министерство для рассмотрения.

После изучения материалов дела виновному предъявят требование о добровольной компенсации ущерба, нанесенного почве как природному объекту.

Валентина Любашенко