Маршрут «Минводы — Кисловодск» стал самым популярным на СКЖД

Железнодорожный пригородный маршрут «Минеральные Воды — Кисловодск» стал самым популярным направлением на Северо-Кавказской железной дороге в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Уточняется, что за год электричкой между двумя городами Кавказских минеральных вод воспользовались около 6 млн пассажиров.

На втором месте оказалось направление «Туапсе — Имеретинский Курорт», перевезя 5,5 млн человек. Третью позицию занял маршрут «Ростов — Таганрог» с показателем более 4,4 млн перевезенных пассажиров. На четвертое место оказалось направление «Аэропорт Сочи — Туапсе», которым воспользовались 2,2 млн человек.

Константин Соловьев