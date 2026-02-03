Фасады бывшего Тульского поземельного банка отреставрируют в 2026 году
На Невском проспекте началась реставрация фасадов исторического здания бывшего Тульского поземельного банка, сообщает пресс-служба КГИОП. Региональный памятник архитектуры, известный также как доходный дом И. Ф. Александровского, укрыли лесами для проведения работ.
Фото: Пресс-служба Смольного
Подрядчику предстоит восстановить балконы с кариатидами, скульптурный декор и исторические оконные заполнения. Особое внимание будет уделено реставрации декоративных элементов фасадов, выходящих как на Невский проспект, так и во дворы, а также восстановлению дубовых дверей и металлических ворот.
Активная фаза реставрации начнется с наступлением теплой погоды. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы, так как проведение основных реставрационных операций при текущих низких температурах невозможно. Работы ведутся под контролем КГИОП.