Фасады бывшего Тульского поземельного банка отреставрируют в 2026 году

На Невском проспекте началась реставрация фасадов исторического здания бывшего Тульского поземельного банка, сообщает пресс-служба КГИОП. Региональный памятник архитектуры, известный также как доходный дом И. Ф. Александровского, укрыли лесами для проведения работ.

Фото: Пресс-служба Смольного

Подрядчику предстоит восстановить балконы с кариатидами, скульптурный декор и исторические оконные заполнения. Особое внимание будет уделено реставрации декоративных элементов фасадов, выходящих как на Невский проспект, так и во дворы, а также восстановлению дубовых дверей и металлических ворот.

Активная фаза реставрации начнется с наступлением теплой погоды. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы, так как проведение основных реставрационных операций при текущих низких температурах невозможно. Работы ведутся под контролем КГИОП.

Андрей Маркелов