Убийцу туриста в КЧР приговорили к 12 годам колонии

Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики приговорил жителя республики к 12 годам колонии строгого режима за убийство туриста. Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти человеку из хулиганских побуждений). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов КЧР.

В ходе судебного процесса обвиняемый не признал свою вину. Однако присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт на основании представленных доказательств.

Помимо основного срока заключения, осужденному назначили ограничение свободы на один год. Наказание будет отбываться в исправительной колонии строгого режима.

Судебное решение в законную силу не вступило.

Валентина Любашенко