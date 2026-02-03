На Ставрополье завершили расследование ДТП с пятью погибшими

В Изобильненском округе следователи завершили расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек, в том числе подросток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным правоохранителей, 28 июня 2025 года на автодороге «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское» водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не уступил дорогу встречной машине. В результате аварии пассажир, находившийся в автомобиле виновника аварии, водитель другого легкового автомобиля и три его пассажира — две женщины и 14-летняя девушка — скончались от травм на месте происшествия.

Подозреваемому в п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения) 38-летнему жителю соседнего региона заключили под стражу.

Уточняется, что в ходе следствия фигурант признал вину в полном объеме и раскаялся. Дело направили в суд.

Константин Соловьев