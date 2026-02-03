Доходы Махачкалы в 2025 году превысили план в 2,2 раза

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов и его заместитель Хаким Ашиков объявили о рекордном исполнении бюджета столицы Дагестана за 2025 год. Консолидированный бюджет собрал 16,7 млрд руб., что в 2,2 раза превысило плановые 5,8 млрд руб., установленные межведомственной комиссией, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сверх плана администрация привлекла более 1,17 млрд руб., что обеспечило дополнительный резерв для городских нужд. Хаким Ашиков подчеркнул, что такой рывок стал возможен благодаря целенаправленной работе по выводу бизнеса из тени и стимулированию малого и среднего предпринимательства.

Налоговые поступления выросли на 22,1% по сравнению с 2024 годом, охватив все ключевые статьи. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) принес на 370 млн руб. больше, налог на имущество физлиц — на 315,5 млн руб., земельный налог — на 129,5 млн руб. Упрощенная система налогообложения (УСН) добавила 94,7 млн руб., а госпошлина — 148,5 млн руб. Ранее, в январе 2026 года, пресс-служба мэрии рапортовала о перевыполнении плана по налогу на имущество на 33,1% — до 1,1 млрд руб., что на 38,7% превысило уровень 2024-го.

Развитие МСП сыграло решающую роль в успехе. В 2025 году горожане зарегистрировали 2,1 тыс. новых субъектов МСП, доведя их общее число до 18,3 тыс. на начало 2026 года. Администрация перевыполнила план по выводу из теневой занятости: вместо 5,3 тыс. человек оформили трудовые договоры 6,1 тыс. граждан, что составило 116,4% от цели. Эти меры напрямую подстегнули налоговую базу и занятость.

Общие параметры бюджета на год утвердили на 15,9 млрд руб. доходов и расходов, но реальные поступления их вдвое превзошли. Махачкала также подготовила проект бюджета-2026 на 18,8 млрд руб. доходов с акцентом на социалку и рост собственных налоговых поступлений на 40,6%.

Станислав Маслаков