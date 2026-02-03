Из горящего административного здания на Лиговском эвакуировали 40 человек

Около часа дня на третьем этаже административного здания, расположенного по адресу Лиговский проспект 10/118, произошло возгорание, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Площадь горения офисной обстановки составила 2 кв. м.

Из здания эвакуировали 40 человек, пострадавших нет. На тушение огня потребовалось 44 минуты, его ликвидировали усилиями пяти пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что из ТЦ «Капитолий» эвакуировали 500 человек. На кухне ресторана «Гуси-Лебеди», расположенного в здании, горела вентиляционная вытяжка.

Андрей Маркелов