Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из горящего административного здания на Лиговском эвакуировали 40 человек

Около часа дня на третьем этаже административного здания, расположенного по адресу Лиговский проспект 10/118, произошло возгорание, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Площадь горения офисной обстановки составила 2 кв. м.

Из здания эвакуировали 40 человек, пострадавших нет. На тушение огня потребовалось 44 минуты, его ликвидировали усилиями пяти пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что из ТЦ «Капитолий» эвакуировали 500 человек. На кухне ресторана «Гуси-Лебеди», расположенного в здании, горела вентиляционная вытяжка.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все