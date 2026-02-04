Туризм, гостиничный бизнес и креатив: новые отрасли Прикамья получили доступ к льготному лизингу

Микрофинансовая компания Пермского края, реализующая программу регионального льготного лизинга для бизнеса, расширила список отраслей, которые могут воспользоваться мерой поддержки. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина дополнительно к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям доступ к программе получили предприниматели из сфер туризма, гостиничного бизнеса и креативных индустрий.

Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края

Такое решение было принято на основе анализа потребностей региональной экономики. «Мы видим, как растет запрос на современное оборудование со стороны не только традиционных производств, но и других перспективных отраслей, – отмечает генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова. – Например, владельцы отелей смогут приобрести в лизинг профессиональные прачечные комплексы, климатическое оборудование, туристические компании – генераторы, подъемники или аттракционы, дизайнеры – профессиональную технику, ИТ-компании – дорогостоящие серверы. Льготный лизинг дает возможность обновить технику без серьезной нагрузки на бюджет».

Программа лизинга реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и позволяет предпринимателям приобретать новое оборудование и спецтехнику на сумму до 30 млн рублей по ставке от 4% годовых. Срок лизинга может достигать 60 месяцев при авансовом платеже от 10%.

Уже сейчас цифры говорят о востребованности инструмента поддержки: по итогам 2025 года Микрофинансовая компания заключила 46 договоров лизинга на общую сумму 282 млн рублей. Бизнес получил 86 единиц нового оборудования и техники.

Узнать условия льготного лизинга можно на сайте Микрофинансовой компании Пермского края или по телефону 8-800-300-80-90. Консультации проводятся по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 68 (3-й этаж, оф. 307).

Указаны условия для предоставления имущества в лизинг: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред. 2), далее ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), гостиничного бизнеса и туризма (класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90) и класс 79 ОКВЭД) или включенных в реестр креативных (творческих) индустрий и соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг. Минимальный размер лизинга – 500 тыс. руб., максимальный – 30 млн руб.; авансовый платеж – от 10% до 50%; процент удорожания предмета лизинга: 4% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 8% годовых – для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 16% годовых – в иных случаях. Максимальный срок лизинга – 60 месяцев; срок деятельности заявителя – от 12 месяцев; предмет лизинга: оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением №5 и Приложением №6 к Правилам предоставления имущества в лизинг, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения – аннуитетный платеж. Информация актуальна на 03.02.2026 г. Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД2, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 г. №17 (в ред. протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025 г. №18, от 30.01.2026 г. №4) и размещены на сайте mfk59.ru. АО «Микрофинансовая компания Пермского края»: 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307; ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. №4110559000364. * Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 г. №430-р.

