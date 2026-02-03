Два человека погибли в авариях на дорогах Ростовской области за сутки

За сутки на дорогах Ростовской области произошло пять аварий, в которых погибли два человека и получили травмы четверо. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа на территории области зарегистрировано пять учетных дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое погибли. Детей среди пострадавших нет.

На дорогах региона сохраняется сложная обстановка из-за снежного покрова и возможной скользкости проезжей части. «Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко