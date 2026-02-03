Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Стрельбы будут слышны в акватории Новороссийска 4 февраля

4 февраля в порту Новороссийска состоятся учения военно-морской базы с применением стрельб из артиллерийской установки. По данным администрации города, тренировочные мероприятия будут проходить в дневное время.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения НВМБ запланированы на период с 10:00 до 13:00. В ходе их проведения дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников.

В мэрии Новороссийска напомнили, что во время учений в порту запрещается движение всех маломерных судов и плавательных средств, в том числе включая судов, не подлежащих государственной регистрации. Ограничения распространяются на спортивные парусные суда, надувные плавсредства и саб-доски. Под запретом находятся подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко

