В Ростовской области передали в суд дело об избиении полицейских

В Ростовской области завершено расследование дела о нападении двух братьев на полицейских в станице Вешенской. Обвиняемым грозит срок за применение насилия к представителям власти. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, Шолоховский межрайонный следственный отдел СК по Ростовской области закончил расследование дела в отношении 27-летнего и 17-летнего жителей Тарасовского района. Родные братья обвиняются в преступлениях по ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Согласно материалам дела, 10 ноября 2025 года в станице Вешенской между братьями возник бытовой конфликт, который перешел в драку. Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия в рамках своих служебных полномочий.

Однако братья проигнорировали законные требования стражей порядка, оказали сопротивление и нанесли удары руками и ногами. В результате инцидента полицейские получили телесные повреждения.

По делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко