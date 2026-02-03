Ночью 7 февраля в Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта

В Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта с 6 на 7 февраля в связи с проведением спортивного ночного полумарафона «Малая Земля». Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Ночной полумарафон «Малая Земля» является традиционным в Новороссийске, в этом году он приурочен к 83-й годовщине со дня высадки десанта под командованием Цезаря Куникова. Мэрия города утвердила маршрут марафона, он соединил Центральный и Южный районы с селом Мысхако.

Забег начнется от мемориала «Малая Земля», первой точкой станет памятник «Самолет-штурмовик ИЛ-2», после чего марафонцы отправятся в сторону Мысхако. В рамках мероприятий они посетят памятники «Взрыв», «Долина мерти» и братскую могилу «Воинам малоземельцам», после чего побегут до Вечного огня на площади Героев, по набережной к памятнику «Передний край обороны Малой Земли» и обратно до мемориального комплекса «Малая Земля».

В местах проведения церемонии открытия и закрытия мероприятия, а также на пути прохождения этапов маршрута движение транспорта будет ограничено с 01:00 до 03:30 часов.

София Моисеенко