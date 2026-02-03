Доля комплексного развития территорий выросла до 88% за год

Доля проектов комплексного развития территорий в Ростовской области достигнет 90% к 2026 году. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на директора проектов ГК «Точно» в Ростове-на-Дону Геннадия Ивашина.

По информации аналитиков, за 2025 год доля КРТ увеличилась с 18% до 88%, показав прирост на 70 процентных пунктов. В регионе по данной модели уже возведено 300 тыс. кв. м жилья, что составляет 10% от общего объема КРТ в России.

Из 1,3 млн кв. м проектов в Ростовской области примерно 1,15 млн кв. м реализуется в формате КРТ. «Такие проекты привлекают инвестиции и способствуют развитию территорий»,— отметил господин Ивашин.

География строительства расширяется за пределы Ростова-на-Дону — проекты реализуются в Батайске, Аксайском и Мясниковском районах.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в регионе ввели обязательные нормы обеспечения масштабной жилой застройки необходимыми объектами социальной инфраструктуры. Законопроект внес губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Изменения увеличивают минимальную общую площадь жилых помещений в многоквартирных домах масштабных инвестпроектов со 100 тыс. до 300 тыс. кв. м. Застройщики могут получать землю в аренду без торгов.

Валентина Любашенко