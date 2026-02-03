Жителю Геленджика грозит заключение за кражу велосипеда в Новороссийске

32-летний житель Геленджика похитил чужой велосипед во время поездки в Новороссийск. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно сведениям полиции, мужчина обратил внимание на велосипед, оставленный без присмотра у одного из магазинов в Новороссийске. Приезжий убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего спустил велосипед со ступенек и увез его.

Впоследствии житель Геленджика узнал, что при продаже краденного велосипеда не получится выручить достаточную сумму денег. В связи с этим он решил оставить средство передвижения себе, но вскоре похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции. Велосипед вернули законной владелице.

В настоящее время следственное подразделение отдела полиции Южного района Новороссийска уже завершило расследование уголовного дела. Все его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

София Моисеенко