Жителю Геленджика грозит заключение за кражу велосипеда в Новороссийске
32-летний житель Геленджика похитил чужой велосипед во время поездки в Новороссийск. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно сведениям полиции, мужчина обратил внимание на велосипед, оставленный без присмотра у одного из магазинов в Новороссийске. Приезжий убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего спустил велосипед со ступенек и увез его.
Впоследствии житель Геленджика узнал, что при продаже краденного велосипеда не получится выручить достаточную сумму денег. В связи с этим он решил оставить средство передвижения себе, но вскоре похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции. Велосипед вернули законной владелице.
В настоящее время следственное подразделение отдела полиции Южного района Новороссийска уже завершило расследование уголовного дела. Все его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.