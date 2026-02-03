Экс-глава ДГХ Ярославля перешел на работу в Люберцы

Бывший директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров стал руководителем муниципального учреждения «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» в Люберцах Московской области. Такая информация размещена на kartoteka.ru.

Директором подмосковного учреждения господин Овчаров стал 22 января 2026 года. Пост руководителя ярославского департамента, который Ярослав Овчаров занимал с 2019 года, он покинул 12 января 2026 года.

В настоящее время главой администрации Люберец является бывший мэр Ярославля (2018 - 2022 годы) Владимир Волков. Его первый заместитель — Илья Мотовилов, который несколько месяцев исполнял обязанности мэра Ярославля после отставки господина Волкова.

Алла Чижова