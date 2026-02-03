Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге продолжается устранение аварии на трубопроводе

Время аварийно-восстановительных работы на трубопроводе в Таганроге продлили до 18:00. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Светлана Камбулова

Фото: Светлана Камбулова

Завершить работы планировалось до 13:00, но из-за сложных погодных условий специалисты не смогли уложиться в указанный срок. В ликвидации последствий задействовали пять человек и шесть спецмашин.

Из-за порыва водовода на прилегающих улицах и тротуарах разлилась вода, которая быстро замерзла. Для очистки территории привлекли бригаду дорожных рабочих, два самосвала, экскаватор и три фронтальных погрузчика.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ограничения водоснабжения коснулись улицы Петровской, переулков Гоголевский, Большой Садовый и Спартаковский.

Мария Хоперская

