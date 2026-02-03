Отопление и горячую воду отключили в 16 многоквартирных домах Новороссийска

Из-за неотложных ремонтных работ в Новороссийске частично ограничили подачу отопления и горячей воды абонентам котельной «Южная». Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».

На тепловых сетях произошел гидроудар в связи с аварийным отключения электроэнергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо и на котельной «Южная». Во время обхода специалисты «АТЭК» обнаружили дефект трубопровода от ЦТП-Ленина, 14.

На период проведения аварийно-восстановительных работ отопление и горячую воду отключили по следующим адресам:

ул. Корницкого, 22, 24

ул. Леженина, 90

пр. Ленина, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Суворовская, 1, 3

Без теплоснабжения и ГВС также находятся школа №22 и детский сад №58. Восстановительные мероприятия на сетях будут осуществляться ориентировочно до 16:30 с последующим заполнением и запуском тепловой сети.

София Моисеенко