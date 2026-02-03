Бастрыкин требует ускорить расследование смерти жительницы Сочи при пожаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о гибели 37-летней женщины при пожаре в автосервисе Сочи в декабре прошлого года после видеообращения матери погибшей с критикой хода следствия. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Возгорание произошло в декабре 2024 года в автосервисе промышленной зоны Сочи и распространилось на соседние складские помещения и здание, где жила погибшая. По словам матери женщины, в строении отсутствовали аварийные выходы, а спасательные службы действовали ненадлежащим образом. Пострадавшая была вынуждена выпрыгнуть из окна четвертого этажа и вскоре скончалась в больнице от полученных травм.

В видеообращении, опубликованном в интернете, мать погибшей выразила недовольство ходом установления обстоятельств смерти дочери. По ее словам, на данный момент никто к ответственности за произошедшее не привлечен.

Председатель СКР дал ряд указаний по уголовному делу, которое ведут следственные органы ведомства по Краснодарскому краю. Господин Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить о причинах затягивания расследования и принять меры к его ускорению.

Также глава СКР потребовал представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Никита Бесстужев