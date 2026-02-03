На «Бескозырку» в Новороссийске перекроют проезд в районе «Самолета»

Власти Новороссийска внесли корректировки в программу мероприятий, приуроченных к патриотической акции «Бескозырка». По обновленной информации мэрии, движение транспорта ограничат только на одном участке в районе памятника «Самолет-штурмовик ИЛ-2».

Ограничения движения будут действовать с 22:00 3 февраля на участке по проспекту Ленина от памятника «Самолет-штурмовик ИЛ-2» до улицы Молодежная. В связи с перекрытием данного участка дороги также будет ограничен выезд с улицы Пионерская на проспект Ленина.

София Моисеенко