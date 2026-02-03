Бывшего менеджера банка в Севастополе обвиняют в хищении 18 млн рублей

В Гагаринский районный суд Севастополя поступило уголовное дело в отношении бывшего ведущего клиентского менеджера банка, которая обвиняется в хищении свыше 18 млн руб. у 21 клиента. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на судебный орган.

Жительница Севастополя работала в местном отделении одного из крупнейших банков России. Ей предъявляют обвинение в совершении серии краж денежных средств клиентов финансового учреждения.

Менеджер обвиняется по ст. 158 (кража) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Материалы расследования составляют 166 томов.

Дату первого судебного заседания определят в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

«Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Севастополя направила в суд дело в отношении 33-летней сотрудницы банка, которая с 2016 по 2022 год украла у клиентов и кредитной организации свыше 24 млн руб.

Алина Зорина