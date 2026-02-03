Из-за аварии в Кировской области задерживаются пять поездов в Екатеринбург

Пять поездов дальнего следования, проезжающих через Екатеринбург, задержались из-за аварии и проведения восстановительных работ на Горьковской железной дороге в Кировской области, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задержки коснулись составов, следующих по маршрутам до Екатеринбурга:

№ 70 «Москва — Чита»: отправление по расписанию в 00:39, расчетное в 15:11;

№10 «Москва — Владивосток»: отправление по расписанию в 2:45, расчетное в 15:30;

№ 110 «Москва — Новый Уренгой»: отправление по расписанию в 3:04, расчетное в 16:19;

№74 «Санкт-Петербург — Тюмень»: отправление по расписанию в 2:56, расчетное в 15:39;

№68 «Москва — Абакан»: отправление по расписанию в 5:53, расчетное в 15:17;

По факту задержек Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, контролируя процесс восстановления графика движения поездов, а также мобильную приемную для граждан. Пассажиры размещены в комфортных залах ожидания железнодорожного вокзала, обеспечены горячим питанием и напитками.

На перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области днем 1 февраля 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов. Он перевозил зерно, никто не пострадал. Наблюдаются массовые задержки поездов.

Ирина Пичурина