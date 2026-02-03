Для Ярославля хотят купить 32 новых троллейбуса

В Ярославле планируется закупить 32 новых троллейбуса. Об этом зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко сообщил на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

Фото: Правительство Ярославской области

По словам господина Душко, сейчас в городе 55 троллейбусов, из них около 52 выходят на маршруты. Большая часть из них требуют замены.

«Планируется к закупке 32 единицы нового подвижного состава. Еще у нас девять более-менее новых троллейбусов, не старше 2021 года, которые мы готовы обновить и дооборудовать их, чтобы они имели автономный ход»,— сказал зампред.

Ранее губернатор Михаил Евраев уточнял, что новые троллейбусы также будут иметь запас автономного хода до 30 км. Это, по словам губернатора, повысит надежность перевозок и позволит расширить маршрутную сеть.

Алла Чижова