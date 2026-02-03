В Ростове-на-Дону временно изменили схему движения 17 автобусов

Схему движения 17 автобусов, проходящих по улице Стадионной, в Ростове-на-Дону временно изменили. Также приостановлено движение троллейбусов по этой улице, сообщили в городском департаменте транспорта.

Изменения затронули следующие маршруты: №№ 2, 6, 6a, 17a, 21, 27, 35, 38,43, 44, 47, 58, 76, 78, 90, 90a, 99. Они поедут от площади Народного Ополчения до проспектов Ленина и Михаила Нагибина, далее по улице Текучева до проспекта Буденновского.

Кроме того, из-за большого трафика на улицах Совхозной и Пескова, изменился и маршрут автобуса №64 «пос. Каратаево–Ц. Рынок». Он будет следовать по укороченной схеме от Центрального рынка до улицы Малиновского.

Мария Хоперская