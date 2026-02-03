Власти Севастополя направят 1 млрд рублей на жилищную поддержку в 2026 году

Власти Севастополя в 2026 году планируют выделить около 1 млрд руб. на улучшение жилищных условий льготных категорий граждан. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году жилищную поддержку получили более 300 севастопольцев. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили около 764 млн руб.

Единовременные выплаты на покупку жилья получили молодые и многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане и дети-сироты. Поддержка осуществлялась в рамках государственной программы «Жилище», национального проекта «Многодетная семья» и других программ.

«Особое внимание в прошлом году мы уделили переселению людей из аварийного жилья — жизнь десятков семей стала комфортнее и безопаснее», — отметил Михаил Развожаев.

Кроме того, в 2025 году стартовали новые проекты. Запустили программу «Доступное жилье» и начали строительство многоквартирного дома с полной отделкой квартир по цене за квадратный метр значительно ниже рыночной стоимости. Также севастопольским семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, через оператора ДОМ.РФ начали предоставлять дополнительные региональные выплаты в размере 550 тыс. руб. на погашение ипотеки. Власти региона обещают продолжить работу по этим проектам в этом году.

Алина Зорина