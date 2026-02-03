Из горящего ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте эвакуировали 500 человек

Около полудня 3 февраля в Петербурге загорелся торговый центр «Капитолий» на Коломяжском проспекте, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горящий ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте, откуда эвакуировали 500 человек

Фото: Telegram-канал «Коменда» Горящий ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте, откуда эвакуировали 500 человек

Фото: Telegram-канал «Коменда»

По словам пожарных, в помещении ресторана «Гуси-Лебеди» загорелось пространство внутри вентиляционной вытяжки. Затем огонь перекинулся на кухню и объял один квадратный метр.

Из здания немедленно эвакуировали 500 человек. В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались семь пожарно-спасательных расчетов, справиться с пожаром удалось за 37 минут.

Андрей Маркелов