Из горящего ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте эвакуировали 500 человек
Около полудня 3 февраля в Петербурге загорелся торговый центр «Капитолий» на Коломяжском проспекте, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Горящий ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте, откуда эвакуировали 500 человек
Фото: Telegram-канал «Коменда»
По словам пожарных, в помещении ресторана «Гуси-Лебеди» загорелось пространство внутри вентиляционной вытяжки. Затем огонь перекинулся на кухню и объял один квадратный метр.
Из здания немедленно эвакуировали 500 человек. В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались семь пожарно-спасательных расчетов, справиться с пожаром удалось за 37 минут.