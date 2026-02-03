Жителя Ялты будут судить за ДТП с двумя погибшими

В Ялте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Авария произошла 10 апреля 2025 года. Обвиняемый, находившийся за рулем автомобиля Kia K5, двигался по автодороге «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта», когда выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.

Алина Зорина