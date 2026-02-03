В Георгиевске организацию оштрафовали за нарушения при эксплуатации АГЗС
В Георгиевске организацию оштрафовали за нарушение при эксплуатации автомобильной газозаправочной станции. К административной ответственности юридическое лицо привлекли по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
Фото: Прокуратура Ставропольского края
Установлено, что на территории одной из городских АГЗС отсутствует план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Также на объекте не было графика проверки оборудования и необходимых предупреждающих табличек. При этом на АГЗС не организовали контроль за исправностью средств измерений и своевременностью проведения метрологического контроля и надзора.
По постановлению межрайонного прокурора юридическое лицо, эксплуатирующее АГЗС выплатит штраф в размере 200 тыс. руб.