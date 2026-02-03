Аренда жилья на Ставрополье подешевела на 4% за 2025 год

В декабре 2025 года средняя цена долгосрочной аренды жилья в Ставропольском крае достигла 26,9 тыс. руб. в месяц. Этот показатель оказался на 4% ниже уровня декабря 2024 года, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рост предложения объясняет снижение ставок. Количество объявлений об аренде в крае выросло на 34% за год. Спрос на жилье сократился на 10%. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев назвал две ключевые причины. Снижение ипотечных ставок подтолкнуло арендаторов к покупке квартир. Уменьшилось число приезжих работников, традиционно снимающих жилье.

Аналитики прогнозируют продолжение тренда в начале 2026 года. Средние ставки продолжат плавно снижаться из-за сезонного спада спроса. Этот спад типичен для января–февраля и опускается ниже годовых средних значений.

Данные «Авито» перекликаются с другими источниками. Аналитики «Циан» зафиксировали в декабре 2025 года аренду однокомнатной квартиры в Ставрополе на уровне 22,8 тыс. рублей — минус 4% к прошлому году. Двухкомнатные квартиры подешевели на 5%, до 30,4 тыс. руб. Ведущий аналитик «Циан» Елена Бобровская отметила, что 2025 год стал спокойным для рынка: спрос и цены стабилизировались на уровне 2024-го. Она ожидает дальнейшего снижения на 1,5% ежемесячно в ближайшие месяцы.

Ранее тренд проявился ярче. За I квартал 2025 года сервис «Домклик» зарегистрировал падение ставок на 7,4% — с 27 тыс. руб. в январе до 25 тыс. в марте. Ставрополье вошло в топ-10 регионов России по снижению цен на аренду. В октябре 2025-го «однушки» в Ставрополе подешевели на 11%, до 25 тыс. руб. Предложение однокомнатных квартир выросло за год на 96%, двухкомнатных — в 2,1 раза.

Собственники предпочитают сдавать жилье вместо продажи, обеспечивая стабильный доход. Просмотры объявлений сократились на 10% после завершения высокого сезона в сентябре. В 2026 году улучшение ипотеки ускорит продажи, что дополнительно ослабит рынок аренды. Арендаторы выигрывают от коррекции цен, собственники получают устойчивый поток платежей.

Похожие процессы затронули соседние регионы. В Ростовской области и Краснодарском крае ставки упали на 3%, предложение объявлений заметно выросло. Общероссийский рынок аренды в конце 2025-го демонстрировал стабилизацию после двух лет роста. Рост возобновится не раньше июня–июля 2026 года, но в меньших темпах из-за активизации новостроек и вторичного жилья.

Станислав Маслаков