Отбываемый наказание за поджог военкомата волгоградец получил еще один срок

Южный окружной военный суд вынес приговор 38-летнему жителю Волгоградской области Михаилу Филатову по делу об оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Волгоградцу назначили три года лишения свободы за оправдание терроризма

Фото: t.me / uovs_info Волгоградцу назначили три года лишения свободы за оправдание терроризма

По данным ведомства, в 2022 году осужденный размещал на своей странице в соцсети публикации, «выражающие осуждение действующей власти», а также высказывания, содержащие оправдание террористической деятельности. На основании материалов ФСБ СКР возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В феврале прошлого года дело поступило судье Илье Безгубу.

2 декабря суд признал Филатова виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом на два года заниматься администрированием сайтов. Однако данный срок был присоединен к уже отбываемому наказанию.

Ранее Михаил Филатов был осужден за поджог здания военкомата Урюпинского и Новониколаевского районов Волгоградской области. По совокупности преступлений путем частичного сложения сроков окончательное наказание составило 13 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима с последующим годом ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Нина Шевченко