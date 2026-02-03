Житель Кубани и два сообщника обвиняются в краже 5 млн рублей

Полиция направила в суд дело в отношении троих мошенников, которые год обманывали граждан по телефону, представляясь банковскими сотрудниками и похитив у 36 человек из 16 регионов более 5 млн руб. Главарем группы стал 44-летний житель Гулькевичей Краснодарского края, его подельники проживают в Московской и Калужской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Схема кражи денег заключалась в том, что фигуранты звонили гражданам, выдавали себя за работников банков и под предлогом срочной замены карт выманивали деньги. Пострадали жители 16 регионов России: Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Адыгеи, Коми, Северной Осетии, КБР, Иркутской, Оренбургской, Брянской, Тюменской, Московской, Курганской, Томской, Челябинской, Самарской, Калужской, Мурманской областей и ХМАО.

Следователи изъяли записи телефонных разговоров и провели фоноскопические экспертизы. Также был найден автомобиль одного из участников группы, который использовался для снятия краденых средств через банкоматы в городах Кубани.

Операцию проводили сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР краевого управления полиции. Организатора задержали в Гулькевичском районе, сообщников — в Боровске и Домодедово. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Алина Зорина