На Кубани 12-летний ребенок сел за руль автомобиля
В хуторе Кубанском Краснодарского края сотрудники полиции выявили факт управления автомобилем несовершеннолетним. Как установили правоохранители, по улицам населенного пункта за рулем находился 12-летний ребенок, сообщает УГИБДД по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ребенка и обстоятельства произошедшего оперативно установили. Выяснилось, что автомобиль ему передал отец. В отношении мужчины составлены материалы, ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб.
Материалы также направлены в органы профилактики для проверки исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Как писал «Ъ-Кубань», на дорогах Краснодара в ближайшие дни возможно образование гололедицы. Водителям напоминают о необходимости строгого соблюдения требований безопасности при управлении транспортом.