На Кубани 12-летний ребенок сел за руль автомобиля

В хуторе Кубанском Краснодарского края сотрудники полиции выявили факт управления автомобилем несовершеннолетним. Как установили правоохранители, по улицам населенного пункта за рулем находился 12-летний ребенок, сообщает УГИБДД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ребенка и обстоятельства произошедшего оперативно установили. Выяснилось, что автомобиль ему передал отец. В отношении мужчины составлены материалы, ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб.

Материалы также направлены в органы профилактики для проверки исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Никита Бесстужев