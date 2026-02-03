Из-за работы спецтехники на трассе М-4 «Дон» образовалась очередная пробка
На 944-м километре трассы М-4 «Дон» работает снегоуборочная техника. Это послужило причиной очередной пробки, протяженность которой составила около семи километров. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Яндекс.Карты
Водителей просят учитывать обстановку и заранее продумать объезд.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», многокилометровые заторы возникли на М-4 «Дон» с самого утра. Из-за снегопада пробки сковали 940-й километр (южное направление), а затем затор возник и в районе 1002 километра (перед транспортной развязкой на Новошахтинск и Шахты) в северном направлении.