За год в Ярославской области оштрафовали 3100 водителей за непропуск пешеходов

В Ярославской области за 2025 год к административной ответственности привлекли свыше 3 100 водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ). Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Всего в прошлом году произошло 106 аварий по вине водителей, которые не пропустили пешеходов. В этих ДТП погибли семь человек, еще 102 получили травмы.

По итогам января 2026 года к ответственности за непропуск пешеходов привлекли более 220 водителей.