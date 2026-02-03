Власти Ростовской области потратили 14,5 млн рублей на IT-закупки за год
Власти Ростовской области потратили на программное обеспечение 14,5 млн руб. в 2025 году. Эта сумма в 2,5 раза меньше показателей 2024 года, сообщила «Деловая газета Юг» со ссылкой на министерство цифрового развития региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации министерства, за 12 месяцев прошедшего года власти закупали преимущественно офисные приложения, графические редакторы, средства защиты информации и антивирусное ПО. Закупки продолжатся в 2026 году.
«Одним из основных направлений в настоящее время стало обеспечение информационной безопасности, поэтому значительная часть средств будет направлена на эти цели»,— прокомментировали в ведомстве.
Минцифры Ростовской области сотрудничает с российскими разработчиками программного обеспечения. Правительство региона использует систему электронного документооборота от ООО «ЭОС Тех», геоинформационную систему ростовской компании ООО «Датум Софт», а также Единую платформу официальных сайтов органов исполнительной власти и местного самоуправления, созданную ООО «Центр информационных технологий Открытый Регион».
В работе вычислительного центра правительства участвует ростовская компания ООО «Информационные Бизнес Решения».