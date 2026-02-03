Власти Ростовской области потратили 14,5 млн рублей на IT-закупки за год

Власти Ростовской области потратили на программное обеспечение 14,5 млн руб. в 2025 году. Эта сумма в 2,5 раза меньше показателей 2024 года, сообщила «Деловая газета Юг» со ссылкой на министерство цифрового развития региона.

По информации министерства, за 12 месяцев прошедшего года власти закупали преимущественно офисные приложения, графические редакторы, средства защиты информации и антивирусное ПО. Закупки продолжатся в 2026 году.

«Одним из основных направлений в настоящее время стало обеспечение информационной безопасности, поэтому значительная часть средств будет направлена на эти цели»,— прокомментировали в ведомстве.

Минцифры Ростовской области сотрудничает с российскими разработчиками программного обеспечения. Правительство региона использует систему электронного документооборота от ООО «ЭОС Тех», геоинформационную систему ростовской компании ООО «Датум Софт», а также Единую платформу официальных сайтов органов исполнительной власти и местного самоуправления, созданную ООО «Центр информационных технологий Открытый Регион».

В работе вычислительного центра правительства участвует ростовская компания ООО «Информационные Бизнес Решения».

Валентина Любашенко