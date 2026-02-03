Дорожную сферу Новороссийска начал курировать Рафаэль Бегляров

Заместитель главы Новороссийска по вопросам ЖКХ теперь курирует и дорожное направление в городской администрации. Об этом на аппаратном совещании 3 февраля заявила начальник управления информационной политики и СМИ Екатерина Резун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из материалов видеосюжета «Новороссийское телевидение» Фото: Скриншот из материалов видеосюжета «Новороссийское телевидение»

«Дорожная сфера у нас перешла под кураторство Рафаэля Беглярова, сегодня все вопросы будут адресованы ему»,— сообщила Екатерина Резун.

Ранее решение вопросов дорожно-транспортного хозяйства входило в полномочия заместителя главы Александра Гаврикова. В настоящее время МКУ «УРРАД» перешло под руководство Рафаэля Беглярова, курирующего жилищно-коммунальную сферу.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко на аппаратном совещании выразил благодарность заместителю и поручил Рафаэлю Беглярову не снижать эффективность в работе.

«Теперь и больше обязательств у Вас, больше нагрузки. Ни в коем случае не должно произойти снижения результативности и эффективности работы всех управлений, как вы обещали. Я уверен, что вы с этой задачей справитесь»,— сказал глава города.

На сайте мэрии Новороссийска в разделе «Структура администрации» информация в настоящее время не обновлена. Согласно сведениям с официального сайта муниципалитета, Александр Гавриков курирует вопросы ГО и ЧС, транспорта и дорожного хозяйства, физической культуры и спорта, взаимодействия с правоохранительными органами и казачеством, а Рафаэль Бегляров отвечает за ЖКХ, жилищный учет, благоустройство и озеленение.

Кристина Мельникова