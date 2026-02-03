«Серебряный Лучник — Самара» выбирает победителей

Шестнадцать экспертов приступили к оценке проектов, представленных участниками 16-го сезона регионального этапа Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник — Самара».



По итогам 2025 года экспертов ждёт серьёзная работа: в десяти номинациях самарского «Лучника» приняло участие рекордное число коммуникационных проектов — 69. Жюри премии — лидеры отрасли коммуникаций: PR- и HR-специалисты, маркетологи, рекламисты, представители органов власти, СМИ, вузов. Многочисленный состав экспертов, а также широкий спектр их профессиональных компетенций гарантируют объективность конкурсной оценки.

В девяти номинациях проекты оцениваются по семибалльной шкале по пяти критериям: актуальность и сложность коммуникативных целей проекта; наличие стратегического подхода к планированию проекта; оригинальность реализации (использование разнообразных методик и средств); комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов; эффективность (соответствие результата поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях).

Новая номинация «Земля открытий», включённая в конкурсную программу год назад, имеет 100-балльную шкалу оценки. Фильмы, телепередачи, видеоролики о Самарской области оцениваются по таким критериям, как оригинальность сценария, соответствие выразительных средств фильма замыслу автора, оригинальность и оправданность использования технических средств и спецэффектов, содержательность представленной информации, ценность ролика в формировании привлекательности территории для туристов и инвесторов, отклик зрительской аудитории.

Премия опирается на электронную систему голосования. Члены жюри выставляют баллы онлайн. Итоговый результат и определение победителей в каждой из номинаций осуществляется системой автоматически на основе сложения баллов, выставленных каждым из экспертов, а затем — нахождения среднеарифметического значения этих оценок по каждому из проектов.

Имена победителей по завершении голосования сохраняются в тайне до торжественной церемонии награждения и презентации лучших проектов. По традиции она пройдёт на площадке главной студии ГТРК «Самара» в конце февраля 2026 года.

Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник — Самара»: «Проекты «Серебряного Лучника» — это летопись Самарской области. Они позволяют зафиксировать, что значимого и интересного происходило в общественной, культурной жизни региона, какие социальные потребности нашли своё решение, что изменилось к лучшему, какие позитивные тренды мы наблюдаем. Эксперты приступили к оценке, чтобы назвать лучших. Но очевидно, что победители уже известны — это жители Самарской области, которые стали благополучателями проектов «Лучника». И, конечно, авторы и авторские коллективы, которым удалось придумать и воплотить в жизнь в 2025 году актуальные, яркие, добрые, созидательные идеи».

Информационные партнёры премии «Серебряный Лучник — Самара»: ГТРК «Самара», медиаагентство «Самара 450», газета «Коммерсантъ», информационный портал «Волга Ньюс», ГК «Выбери Радио». Исполнительная дирекция региональной премии — агентство коммуникаций «ПРАТОН».

Экспертный совет премии «Серебряный Лучник — Самара»

Арутюнов Армен Робертович, журналист, градозащитник, куратор культурных проектов

журналист, градозащитник, куратор культурных проектов Беленкова Анастасия Андреевна, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области

председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области Власова Вера Владимировна, генеральный директор «Коммерсантъ-Волга»

генеральный директор «Коммерсантъ-Волга» Голуб Татьяна Владленовна, региональный менеджер по связям с общественностью компании «Логика молока»

региональный менеджер по связям с общественностью компании «Логика молока» Громов Владимир Игоревич, член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии «Серебряный Лучник»

член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии «Серебряный Лучник» Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора медиаагентства «Самара 450»

заместитель директора медиаагентства «Самара 450» Князев Денис Владиславович, пресс-секретарь Самарского регионального отделения партии «Родина», кандидат социологических наук

пресс-секретарь Самарского регионального отделения партии «Родина», кандидат социологических наук Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании «Экспо-Волга»

генеральный директор выставочной компании «Экспо-Волга» Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник — Самара»

генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник — Самара» Рыжкова Елена Александровна, советник главы городского округа Самара

советник главы городского округа Самара Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА «Волга Ньюс»

исполнительный директор ИА «Волга Ньюс» Тютелова Лариса Геннадьевна, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. С. П. Королева

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. С. П. Королева Харитонова Елена Викторовна, преподаватель Самарского университета им. Королева

преподаватель Самарского университета им. Королева Цветкова Наталья Евгеньевна, бренд-стратег, бизнес-консультант по маркетингу и коммуникациям

бренд-стратег, бизнес-консультант по маркетингу и коммуникациям Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России

директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России Явдолюк Надежда Владимировна, директор специальных проектов Национальной премии в области общественных связей «Серебряный Лучник», директор Фестиваля геобрендов «Земля открытий»

