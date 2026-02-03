«Серебряный Лучник — Самара» выбирает победителей
Шестнадцать экспертов приступили к оценке проектов, представленных участниками 16-го сезона регионального этапа Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник — Самара».
По итогам 2025 года экспертов ждёт серьёзная работа: в десяти номинациях самарского «Лучника» приняло участие рекордное число коммуникационных проектов — 69. Жюри премии — лидеры отрасли коммуникаций: PR- и HR-специалисты, маркетологи, рекламисты, представители органов власти, СМИ, вузов. Многочисленный состав экспертов, а также широкий спектр их профессиональных компетенций гарантируют объективность конкурсной оценки.
В девяти номинациях проекты оцениваются по семибалльной шкале по пяти критериям: актуальность и сложность коммуникативных целей проекта; наличие стратегического подхода к планированию проекта; оригинальность реализации (использование разнообразных методик и средств); комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов; эффективность (соответствие результата поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях).
Новая номинация «Земля открытий», включённая в конкурсную программу год назад, имеет 100-балльную шкалу оценки. Фильмы, телепередачи, видеоролики о Самарской области оцениваются по таким критериям, как оригинальность сценария, соответствие выразительных средств фильма замыслу автора, оригинальность и оправданность использования технических средств и спецэффектов, содержательность представленной информации, ценность ролика в формировании привлекательности территории для туристов и инвесторов, отклик зрительской аудитории.
Премия опирается на электронную систему голосования. Члены жюри выставляют баллы онлайн. Итоговый результат и определение победителей в каждой из номинаций осуществляется системой автоматически на основе сложения баллов, выставленных каждым из экспертов, а затем — нахождения среднеарифметического значения этих оценок по каждому из проектов.
Имена победителей по завершении голосования сохраняются в тайне до торжественной церемонии награждения и презентации лучших проектов. По традиции она пройдёт на площадке главной студии ГТРК «Самара» в конце февраля 2026 года.
Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник — Самара»:
«Проекты «Серебряного Лучника» — это летопись Самарской области. Они позволяют зафиксировать, что значимого и интересного происходило в общественной, культурной жизни региона, какие социальные потребности нашли своё решение, что изменилось к лучшему, какие позитивные тренды мы наблюдаем. Эксперты приступили к оценке, чтобы назвать лучших. Но очевидно, что победители уже известны — это жители Самарской области, которые стали благополучателями проектов «Лучника». И, конечно, авторы и авторские коллективы, которым удалось придумать и воплотить в жизнь в 2025 году актуальные, яркие, добрые, созидательные идеи».
Информационные партнёры премии «Серебряный Лучник — Самара»: ГТРК «Самара», медиаагентство «Самара 450», газета «Коммерсантъ», информационный портал «Волга Ньюс», ГК «Выбери Радио». Исполнительная дирекция региональной премии — агентство коммуникаций «ПРАТОН».
Экспертный совет премии «Серебряный Лучник — Самара»
- Арутюнов Армен Робертович, журналист, градозащитник, куратор культурных проектов
- Беленкова Анастасия Андреевна, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области
- Власова Вера Владимировна, генеральный директор «Коммерсантъ-Волга»
- Голуб Татьяна Владленовна, региональный менеджер по связям с общественностью компании «Логика молока»
- Громов Владимир Игоревич, член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии «Серебряный Лучник»
- Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора медиаагентства «Самара 450»
- Князев Денис Владиславович, пресс-секретарь Самарского регионального отделения партии «Родина», кандидат социологических наук
- Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании «Экспо-Волга»
- Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник — Самара»
- Рыжкова Елена Александровна, советник главы городского округа Самара
- Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА «Волга Ньюс»
- Тютелова Лариса Геннадьевна, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. С. П. Королева
- Харитонова Елена Викторовна, преподаватель Самарского университета им. Королева
- Цветкова Наталья Евгеньевна, бренд-стратег, бизнес-консультант по маркетингу и коммуникациям
- Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России
- Явдолюк Надежда Владимировна, директор специальных проектов Национальной премии в области общественных связей «Серебряный Лучник», директор Фестиваля геобрендов «Земля открытий»
