В Кушве установят мобильную котельную на время ремонта на котельной «Уральская»

По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Кушву доставили мобильную дизельную котельную, ее установка уже началась, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Слепухин. «Котельная расходует большое количество топлива. Чтобы тепло пришло в дома, необходимо 3 тонны топлива в сутки. На первые дни работы мобильной котельной помощь с топливом окажет Волковский ГОК»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Кушвы Михаила Слепухина Фото: Telegram-канал главы Кушвы Михаила Слепухина

Накануне в Кушве прошло совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросу аварийно-восстановительных работ на котлах котельной «Уральская», а также ситуации с теплоснабжением в домах и соцучреждениях. Котельную Михаил Слепухин посетил вместе с министром ЖКХ Свердловской области Алексеем Рубцовым и управляющим администрацией Горнозаводским управленческим округом Евгением Каюмовым.

Кушвинский завод прокатных валков (ЗАО «КЗПВ») выделил бригаду для ремонта — она приступила к ремонту котла №2 в котельной 3 февраля. Сейчас на ней круглосуточно работают 15 человек. Режим повышенной готовности продлен до особого распоряжения. Мэр призвал жителей улиц Уральская и Рабочая в связи с восстановительными работами воздержаться от слива воды из систем отопления, так как это может привести к новым проблемам. При этом жителям домов на этих улицах сделают перерасчет начислений за услугу теплоснабжения за январь и февраль до нормализации работы котельного оборудования.

В Кушве за первый месяц 2026 года произошли четыре аварии на объектах теплоснабжения, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная» и «Квартальная». В конце января рабочие приступили к капитальному ремонту котла в котельной «Уральская». По словам Дениса Паслера, котельные оказались в критическом состоянии из-за срыва концессии.

Ирина Пичурина