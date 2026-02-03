В ярославском поселке в двух школах возникли проблемы с горячей водой

В Ярославском округе в поселке Михайловский возникли проблемы с горячим водоснабжением в средней школе и школе-интернате. Как сообщили в ГП ЯО «Яроблводоканал», произошло замерзание участка трубопровода.

2 февраля во всем поселке отключили горячую воду на время устранения дефекта на трубопроводе ГВС в котельной. Вечером 2 февраля ремонтные работы завершили, водоснабжение возобновилось. Из-за замерзания участка трубопровода возникла проблемы с горячей водой в образовательных учреждениях.

«Для восстановления нормального функционирования системы водоснабжения оперативно организована работа по отогреву замерзших участков трубопровода»,— сообщили в «Яроблводоканале». Работы по средней школе завершены, сейчас проводятся — по школе-интернату.

Алла Чижова